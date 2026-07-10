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13:49, 10 июля 2026Из жизни

16-летний школьник угнал машину родителей и задавил футбольных фанатов

В Бразилии 16-летний школьник угнал машину родителей и врезался в футбольных фанатов
Никита Савин
Никита Савин

Кадр: Jam Press

В Бразилии 16-летний школьник угнал машину родителей и протаранил футбольных фанатов, которые смотрели матч Чемпионата мира около бара. Об этом сообщает Need To Know.

Инцидент произошел в воскресенье, 5 июля, в муниципалитете Патросиниу, штат Минас-Жерайс. Около 20 поклонников футбола собрались рядом с открытым баром, чтобы посмотреть матч 1/8 финала чемпионата между Бразилией и Норвегией. Через некоторое время в людей, сидевших на стульях на тротуаре, на большой скорости врезался автомобиль Volkswagen Golf.

Травмы получили четыре человека. Серьезно пострадала одна женщина, у которой был открытый перелом ноги. Ее уже прооперировали. Остальные отделались незначительными повреждениями. Мужчина, который смотрел матч с маленьким сыном на руках, успел отскочить в сторону в последнюю минуту.

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Малолетнего водителя вытащили из машины и избили разгневанные очевидцы происшествия, а затем передали полиции. Старшекласснику понадобилась медицинская помощь. На допросе он признался, что взял машину без спроса. При этом виновник ДТП утверждал, что сбил людей из-за некоей неисправности. Его передали родителям. Причины случившегося окончательно не установлены.

Ранее сообщалось, что в Китае автомобилистка за рулем BMW перепутала педали и врезалась в участников поминальной трапезы. Одного из пострадавших врачам спасти не удалось.

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