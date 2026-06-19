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19:08, 19 июня 2026Из жизни

Женщина перепутала педали и сбила восемь человек на поминках

В Китае женщина перепутала педали в машине и сбила восемь человек
Никита Савин
Никита Савин

Кадр: Douyin

В Китае автомобилистка за рулем BMW перепутала педали и врезалась в участников поминальной трапезы. Об этом сообщает QQ News.

ДТП произошло 15 июня в городском округе Наньтун, провинция Цзянсу. Женщина пыталась припарковать автомобиль на улице. Рядом был установлен навес, под которым люди собрались на поминки. Водительница перепутала педали газа и тормоза, машина резко рванулась назад, вылетела на тротуар и сбила людей под навесом.

Одного участника поминок спасти не удалось, один получил тяжелые травмы, еще шестеро пострадали, но находятся в стабильном состоянии. Автомобилистку задержали. Алкоголя или наркотиков в ее крови не нашли.

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Ранее сообщалось, что в Сингапуре пожилой мужчина перепутал педали газа и тормоза в автомобиле, погубил двоих друзей. Пенсионер случайно нажал на газ, когда его приятели садились в машину.

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