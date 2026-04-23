Мужчина перепутал педали в автомобиле, погубил двоих друзей и отделался штрафом

В Сингапуре мужчина насмерть сбил двоих друзей и отделался штрафом

В Сингапуре пожилой мужчина перепутал педали газа и тормоза в автомобиле, погубил двоих друзей и отделался штрафом. Об этом пишет Mothership.

С 2013 по 2023 год 86-летний Пуа Чиу Тонг, 76-летний Нг Лиань Кхью и 83-летний Чан Винг Чай вместе ездили за продуктами. Мужчины дружили более 50 лет. 11 октября 2023-го Кхью и Чай ждали Тонга на парковке для очередной поездки. Когда он подогнал машину, Кхью открыл переднюю пассажирскую дверь, чтобы сесть в салон, а Чай пошел класть вещи в багажник.

В этот момент Тонг случайно нажал на педаль газа, машина резко рванула назад, сбила и переехала мужчин. Обоих доставили в больницу, но спасти их врачи не смогли. Следствие установило, что травмы были получены в результате ДТП. Автомобиль был полностью исправен. Тонг признал себя виновным в аварии.

20 апреля его приговорили к штрафу в 10 тысяч сингапурских долларов (590 тысяч рублей) за неосторожное вождение. Судья пояснил, что обычно такое нарушение карается тюремным заключением. Однако в неординарных случаях, суд может назначить штраф. К таким случаям, в частности, относятся ДТП, в которых пострадавшие были родственниками или близкими людьми виновного.

Адвокаты Тонга отметили, что после случившегося у него развилось посттравматическое стрессовое расстройство и обострились хронические заболевания.

