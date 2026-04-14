16:04, 14 апреля 2026

Женщина ударила подругу ножом в глаз и забыла причину

В Японии женщина набросилась с ножом на друзей в ресторане
Никита Савин
Фото: Tsuguliev / Shutterstock / Fotodom

В Японии арестовали женщину, которая набросилась с ножом на друзей в ресторане токийского отеля. Об этом сообщает Japan Today.

Инцидент произошел в пятницу, 10 апреля, в районе Синдзюку. 58-летняя Айко Кобаяси ужинала вместе с несколькими друзьями. Внезапно женщина схватила нож и несколько раз ударила соседей. Ее 40-летняя подруга получила травмы правого глаза и обоих плеч. Мужчина отделался незначительными царапинами.

Другие участники ужина скрутили Кобаяси и передали полиции. Выяснилось, что женщина принесла нож с собой в ресторан, однако она заявила, что забыла причину нападения. «Я не помню, почему напала на них», — сказала она на допросе.

Материалы по теме:
«Я хотел перемен и получил их» Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
«Я хотел перемен и получил их»Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
27 ноября 2020
Вышибала из стрип-клуба, ветеран и информатор ФБР решили ограбить наркобарона. Как их дерзкий план превратился в комедию?
Вышибала из стрип-клуба, ветеран и информатор ФБР решили ограбить наркобарона.Как их дерзкий план превратился в комедию?
27 сентября 2021
«Я хочу в тюрьму» За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
«Я хочу в тюрьму»За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
25 декабря 2021
Седые душегубы. Преступникам десятилетиями удается уходить от закона. Как кара настигла их в 2022 году?
Седые душегубы.Преступникам десятилетиями удается уходить от закона. Как кара настигла их в 2022 году?
29 декабря 2022

Причины случившегося выясняются. Следователи уже установили, что ранее между Кобаяси и пострадавшими был некий конфликт.

Ранее сообщалось, что в японском городе Сендай престарелый мужчина обокрал магазин и избил продавщиц, которые пытались ему помешать. Мужчина хотел сбежать с напитком и едой на сумму 1093 иены (522 рубля).

    Зеленский рассказал о «мегасделке» с Германией

    Обнаружен неожиданный фактор увеличения веса

    Раскрыто многомиллионное хищение в российском центре разработки космических аппаратов

    Морская блокада США провалилась

    Буданов высказался о компетентности российских переговорщиков

    Россиянин в котельной поджег и изнасиловал сестру

    Фон дер Ляйен обсудила с Мадьяром первоочередные задачи

    В сети возмутились появлением 12-летней дочери Ким Кардашьян на Coachella

    Иностранец спустил штаны с двух женщин в Таиланде и объяснил поступок фразой «был пьян»

    Виктория Боня обратилась к Путину «от лица народа»

    Все новости
