Женщина ударила подругу ножом в глаз и забыла причину

В Японии женщина набросилась с ножом на друзей в ресторане

В Японии арестовали женщину, которая набросилась с ножом на друзей в ресторане токийского отеля. Об этом сообщает Japan Today.

Инцидент произошел в пятницу, 10 апреля, в районе Синдзюку. 58-летняя Айко Кобаяси ужинала вместе с несколькими друзьями. Внезапно женщина схватила нож и несколько раз ударила соседей. Ее 40-летняя подруга получила травмы правого глаза и обоих плеч. Мужчина отделался незначительными царапинами.

Другие участники ужина скрутили Кобаяси и передали полиции. Выяснилось, что женщина принесла нож с собой в ресторан, однако она заявила, что забыла причину нападения. «Я не помню, почему напала на них», — сказала она на допросе.

Причины случившегося выясняются. Следователи уже установили, что ранее между Кобаяси и пострадавшими был некий конфликт.

Ранее сообщалось, что в японском городе Сендай престарелый мужчина обокрал магазин и избил продавщиц, которые пытались ему помешать. Мужчина хотел сбежать с напитком и едой на сумму 1093 иены (522 рубля).