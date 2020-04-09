В Москве из-за коронавируса закрыли кладбища

В Москве из-за коронавируса закрыли для посещения кладбища. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин, говорится на его официальном сайте.
Собянин отметил, что на Вербное воскресенье, Пасху, Красную горку и Радоницу многие москвичи стараются побывать на кладбищах, чтобы навестить могилы родных и близких. «К сожалению, нынешней весной сделать это будет невозможно», — сказал градоначальник.
Мэр Москвы напомнил, что число заболевших в столице перевалило за 6 тысяч человек, умерли более 30 человек. «Риск заражения новой коронавирусной инфекцией очень велик, и мы не можем подвергать опасности москвичей, особенно пожилых, которые составляют большую часть посетителей кладбищ», — объяснил Собянин.
Указ мэра столицы будет действовать до окончания режима повышенной готовности — до этого времени кладбища будут открыты только для оформления услуг по погребению и участия в похоронах умерших. «Печальное, но необходимое в нынешних условиях решение», — добавил Собянин.
По состоянию на 9 апреля в России зарегистрировали больше 10 тысяч заразившихся коронавирусом, в Москве около 6,7 тысячи зараженных.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения