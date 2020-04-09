У кассирши московского вокзала нашли коронавирус

У старшего кассира Белорусского вокзала в Москве выявили коронавирусную инфекцию. Об этом стало известно РЕН ТВ.
По информации телеканала, о болезни одной сотрудниц начальник вокзала сообщил еще в понедельник, 6 апреля, однако известно об этом стало только сейчас. По данному факту проводится проверка, обстоятельства выясняются.
Как уточняет агентство «Москва», в пресс-службе «Федеральной пассажирской компании» (ФПК) подтвердили информацию о зараженном коронавирусом кассире и пояснили, что работница отправлена на карантин, а в помещениях касс проведена дезинфекция. Известно, что заболевшая регулярно проходила медосмотр перед заступлением на смену и во время работы носила маску и перчатки.
«[Кассирша] сдала тест на COVID-19, который оказался положительным, о чем она незамедлительно проинформировала работодателя. С момента подтверждения диагноза сотрудник остается дома», — указали в ФПК. Также на самоизоляции находятся все контактировавшие с инфицированной лица.
2 апреля сообщалось, что в российской авиакомпании «Победа» есть члены экипажа, зараженные коронавирусом. Кроме того, значительное число сотрудников находятся на карантине после контактов с носителями коронавирусной инфекции.
Согласно последним данным, общее число случаев заражения коронавирусом в России превысило 10 тысяч в 81 регионе. За весь период умерло 76 человек, выздоровели 698 человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения