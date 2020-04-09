У кассирши московского вокзала нашли коронавирус

У старшего кассира Белорусского вокзала в Москве выявили коронавирусную инфекцию. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По информации телеканала, о болезни одной сотрудниц начальник вокзала сообщил еще в понедельник, 6 апреля, однако известно об этом стало только сейчас. По данному факту проводится проверка, обстоятельства выясняются.

Как уточняет агентство «Москва», в пресс-службе «Федеральной пассажирской компании» (ФПК) подтвердили информацию о зараженном коронавирусом кассире и пояснили, что работница отправлена на карантин, а в помещениях касс проведена дезинфекция. Известно, что заболевшая регулярно проходила медосмотр перед заступлением на смену и во время работы носила маску и перчатки.

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«[Кассирша] сдала тест на COVID-19, который оказался положительным, о чем она незамедлительно проинформировала работодателя. С момента подтверждения диагноза сотрудник остается дома», — указали в ФПК. Также на самоизоляции находятся все контактировавшие с инфицированной лица.

2 апреля сообщалось, что в российской авиакомпании «Победа» есть члены экипажа, зараженные коронавирусом. Кроме того, значительное число сотрудников находятся на карантине после контактов с носителями коронавирусной инфекции.

Согласно последним данным, общее число случаев заражения коронавирусом в России превысило 10 тысяч в 81 регионе. За весь период умерло 76 человек, выздоровели 698 человек.

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