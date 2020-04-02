В российской авиакомпании заявили о зараженных коронавирусом членах экипажа

В российской авиакомпании «Победа» есть члены экипажа, зараженные коронавирусом. Об этом заявил гендиректор лоукостера Андрей Калмыков, сообщается в четверг, 2 апреля, в Telegram-канале RT.

«У нас уже есть заболевшие члены экипажа с подтвержденным COVID-19», — рассказал собеседник телеканала. Кроме того, по его словам, значительное число сотрудников находятся на карантине после контактов с носителями коронавирусной инфекции.

Калмыков также отметил, что с каждым днем на рейсах становится все больше людей с симптомами нового вируса.

27 марта сообщалось, что бортпроводник авиакомпании American Airlines умер после того, как получил положительный результат теста на коронавирус. 65-летний Пол Фришкорн стал первым скончавшимся от вируса нового типа среди сотрудников авиакомпаний в США.

В мире, по последним данным университета Джонса Хопкинса, зафиксировано 939 тысяч инфицированных. Более 47,3 тысячи пациентов с коронавирусом погибли, 195 тысячам удалось вылечиться.

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