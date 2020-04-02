В российской авиакомпании заявили о зараженных коронавирусом членах экипажа

В российской авиакомпании «Победа» есть члены экипажа, зараженные коронавирусом. Об этом заявил гендиректор лоукостера Андрей Калмыков, сообщается в четверг, 2 апреля, в Telegram-канале RT.
«У нас уже есть заболевшие члены экипажа с подтвержденным COVID-19», — рассказал собеседник телеканала. Кроме того, по его словам, значительное число сотрудников находятся на карантине после контактов с носителями коронавирусной инфекции.
Калмыков также отметил, что с каждым днем на рейсах становится все больше людей с симптомами нового вируса.
27 марта сообщалось, что бортпроводник авиакомпании American Airlines умер после того, как получил положительный результат теста на коронавирус. 65-летний Пол Фришкорн стал первым скончавшимся от вируса нового типа среди сотрудников авиакомпаний в США.
В мире, по последним данным университета Джонса Хопкинса, зафиксировано 939 тысяч инфицированных. Более 47,3 тысячи пациентов с коронавирусом погибли, 195 тысячам удалось вылечиться.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения