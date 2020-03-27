Путешествия
 
Главное о коронавирусе в России
Последние новости
В Москве умер четвертый пациент с коронавирусом
Помощник московского прокурора ходил с коронавирусом на работу
Названа требующая обязательной дезинфекции вещь в поездке во время коронавируса
Заразившийся коронавирусом футболист показал тренировку в больничной палате
Собянин попросил москвичей провести нерабочую неделю дома
Самый молодой вор в законе порезал сокамерника и неудачно сбежал в Европу
Пассажир нарядился в динозавра и явился в аэропорт вопреки пандемии коронавируса
Острова и мысы в Арктике предложили назвать в честь ветеранов Северного флота
На юге России обнаружили дефицит врачей
Малышева заявила о невозможности скрыть правду о коронавирусе в России
Новости партнеров

Первый бортпроводник в США умер от коронавируса

Перейти в «Мою Ленту»
Пол Фришкорн
Пол Фришкорн
Кадр: 6ABC

Бортпроводник авиакомпании American Airlines умер после того, как получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает Business Insider.

Согласно информации издания, 65-летний Пол Фришкорн (Paul Frishkorn) стал первым скончавшимся от коронавируса среди сотрудников авиакомпаний в США.

«Наша отрасль, наша авиакомпания, все мы подверглись влиянию COVID-19 в той или иной степени. Но до сегодняшнего дня мы еще не теряли наших сотрудников. Эта потеря сильно затронула нас», — рассказали в ассоциации профессиональных бортпроводников, где состоял Фришкорн.

Он проработал в American Airlines более 23 лет и в последнее время сталкивался с проблемами со здоровьем, что сделало его более уязвимым к заражению.

Ранее в марте прощальная речь стюардессы растрогала пассажиров самолета авиакомпании Virgin Australia. На видео бортпроводница Кэсси Эпплтон просит у пассажиров прощения за излишнюю эмоциональность и объясняет, что этот рейс может стать для нее и коллег «последним в обозримом будущем».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Как спастись от коронавируса?

Старайтесь не выходить из дома без необходимости
Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым же стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;

— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.

Источник: Всемирная организация здравоохранения

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
American Airlines flight attendant dies of COVID-19, highlighting risks that airline workers have faced while helping get passengers home
Прощальная речь стюардессы из-за коронавируса растрогала пассажиров
Авиакомпания пообещала награду за поимку больных коронавирусом пассажиров
Путешествия
Путешествия00:0118 марта

«Только русские были спокойны»

Застрявшие в море из-за коронавируса россияне — о карантине, панике и возвращении домой
21:39Сегодня

Названа требующая обязательной дезинфекции вещь в поездке во время коронавируса

21:13Сегодня

Пассажир нарядился в динозавра и явился в аэропорт вопреки пандемии коронавируса

20:17Сегодня

Туристка-спортсменка описала невыносимые боли после заражения коронавирусом

Путешествия00:0416 марта

«Меня спасло божье создание — жрица любви»

Как россиянин отправился в путешествие по Турции на велосипеде
19:06Сегодня

Россияне заявили о планах уехать летом подальше от людей

18:35Сегодня

Россиянин напал на врачей из-за разлуки с женой во время карантина

17:42Сегодня

В Москве приземлился самолет с зараженными коронавирусом на борту

Путешествия00:0514 марта

«На лице водителя виднелась метка дьявола»

Джунгли, гнус и вежливые женщины: как россиянин отправился в Перу и что он там увидел
17:24Сегодня

Объяснен резкий рост потока россиян в Крым и Сочи

15:29Сегодня

«Победа» приостановит все полеты

16:53Сегодня

Россиянка пожаловалась на невозможность провести карантин в Таиланде

Россия
В России врач с коронавирусом провела лекцию и заразила студентов
Минздрав предупредил о смертельной угрозе коронавируса для беременных
Более тысячи россиян заразились коронавирусом
По всей стране принимаются жесткие меры по борьбе с инфекцией
Москвичам предрекли резкое похолодание
«Великая московская чума началась напротив Кремля»
 
Транспорт в Москве станет ходить реже
В жилом доме в Магнитогорске произошел взрыв
Причиной взрыва и пожара назвали утечку газа. Известно о трех погибших
Все материалы
Мир
Макрон назвал коронавирус угрозой для существования Евросоюза
Объяснена причина массового распространения коронавируса в Италии
Трамп объяснил лидерство США по количеству зараженных коронавирусом
«Наши больницы на грани. Мест в реанимации не хватит»
Италия бьет рекорды по смертям от коронавируса. Всеобщий карантин не помогает
Меркель пожаловалась на недостаток живого общения на карантине
Посткарантинный мир
Коронавирус унес в прошлое комфорт и блага глобализации. Какой будет жизнь после пандемии?
Все материалы
Бывший СССР
На Украине депутаты из-за коронавируса провели заседание горсовета во дворе
Голод во время чумы
Украине грозит дефолт. Ее экономика может не пережить пандемию коронавируса
Грузинская церковь назвала преступлением запрет посещать храм из-за коронавируса
«Земля уходит из-под ног»
Коронавирус остановил жизнь в Грузии и уничтожает ее ослабленную экономику
Коронавирус помешал переговорам Украины с Донбассом
Украина. Киев. 9 мая 2017. Во время торжеств у монумента "Родина-мать" по случаю 72-й годовщины Победы над нацизмом. «Приятно объявить себя жертвой»
Почему Украина обвиняет СССР в развязывании Второй мировой войны и требует ответа от России
По всей Украине введут режим ЧС из-за коронавируса
Все материалы
Экономика
«Газпром» отправил на карантин одно из крупнейших месторождений
«Деньги приходилось доставать вместе с крошками»
Россияне не смогли избавиться от наследия 1990-х. Они хранят деньги в пакетах из-под хлеба и макарон
Введены новые меры поддержки россиян при эпидемии коронавируса
Путин представил план борьбы с коронавирусом
Выплаты по кредитам отсрочат, а доходы по банковским вкладам обложат налогом
Нефть упала ниже психологической отметки
Не верой единой
Россияне разочаровались в капитализме. За границей дела не лучше
По китайской экономике ударила вторая волна коронавируса
Все материалы
Силовые структуры
Бывшему главному тюремщику России отменили досрочное освобождение
Иностранец надругался над россиянкой в лифте
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Краснодаре
В российском городе появилась «карантинная» полиция
Адепты секты «Орден Пути»«Наутро ты мог очнуться распятым»
Россияне стали жертвами мрачной секты. Их поили человеческой кровью и хоронили живьем
Все материалы
Наука и техника
С легкой руки
Huawei выпустила первые флагманы 2020 года
Все материалы
Спорт
Российский боксер рассказал об обстановке в США из-за коронавируса
Как делать ставки на спорт бесплатно — с фрибетами
Лучшие фрибеты за регистрацию без депозита в 2020 году: как получить бесплатную ставку в БК «Олимп»
Боец UFC нокаутировал незнакомца на улице
Олимпийские игры перенесли из-за коронавируса
Окончательное решение по новой дате соревнований пока не принято
«Барселона» принудительно урезала зарплаты игрокам из-за коронавируса
Петтер Нортуг«На холодильнике постер с Путиным на коне»
Король лыжни Петтер Нортуг — о России, издевательствах над соперниками и жизни без спорта
Футболист с необратимым повреждением мозга очнулся после почти трех лет комы
Все материалы
Культура
Опубликовано видео вечеринки с заразившимся Лещенко и другими звездами
«Никогда народ не кинет наша избранная власть»
Выборы, церковь, карантин: почему Шнуров выпускает политические стихи как конвейер?
Солист Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован с коронавирусом
Великий уравнитель
Тилль Линдеманн, Лев Лещенко, Борис Джонсон: кто из звезд заразился коронавирусом
Жена госпитализированного Игоря Николаева прокомментировала его состояние
Вирусные треки
Коронавирус распространился по планете. Теперь про него поют песни: вот лучшие из них
Украина бросила певицу Maruv в России
Все материалы
Интернет и СМИ
Собчак рассказала о позаражавшихся коронавирусом от Лещенко звездах шоу-бизнеса
Ящик Пандоры
Как российское телевидение подсело на государственные деньги
Познер предложил очень жестко действовать с беспечными россиянами
Сокрушительный удар
Как коронавирус поставил под угрозу весь интернет
Мужчина опозорил возлюбленную перед ее родителями и был признан нарциссом
Реквием по мечте
Коронавирус добил журнал Playboy. Откровенные обложки, которые мы больше не увидим
Гузеева покинула студию «Давай поженимся!» из-за оскорблений и проклятий невесты
Все материалы
Ценности
Найден способ повысить настроение во время изоляции из-за коронавируса
Эмили Ратаковски попозировала обнаженной за прозрачной шторой
Натянули лямку
Для тучных бизнесменов и груди Мадонны: кто придумал подтяжки и почему показывать их было стыдно
Нелепые наряды решившихся пожениться в пандемию коронавируса высмеяли в сети
Интроверт на троне
Самый тихий диктатор Европы отказывался жить во дворце и считал себя простым профессором
Девушка делала парню нелепые прически во время самоизоляции и прославилась
Все материалы
Путешествия
«На лице водителя виднелась метка дьявола»
Джунгли, гнус и вежливые женщины: как россиянин отправился в Перу и что он там увидел
«Люди просто умирают, и все»
Закрытые кладбища, пустые школы и мрачные улицы: что происходит в городах, закрытых на карантин
«Могу класть ноги на стол и смело плевать против ветра»
Как россиянин добрался на корабле до Огненной Земли и увидел край света
«Здесь постоянно хочется совершать безумства»
Как россиянка отправилась в Португалию и познала вкус жизни
Все материалы
Из жизни
Принц Гарри и Меган Маркл переехали в США
Молли«Секс — хороший способ забыть о болезни»
История смертельно больной женщины, которая переспала с сотней мужчин и нашла себя
Больной заразился коронавирусом, рассказал о симптомах и попал в реанимацию
«Раздать все деньги — это отличная идея»
Как уставший от оргий богач пообещал бедным миллиарды, но попал под суд и в сумасшедший дом
Пациент с коронавирусом рассказал о смерти соседей по палате
«Приходилось и траву в поле косить, и бревна таскать»
История россиянки о жизни в Японии, трудолюбии и карантине
Зараженная коронавирусом пенсионерка вышла из комы и победила болезнь
Все материалы
В России сделали самую неудачную копию суперкара McLaren
Дух американской классики в электрическом спорткаре из России
Как расправляет крылья Aviar R67, карбоновый масл-кар на агрегатах Tesla Model S
Дайверы нашли на дне реки коллекцию автомобилей
Колеса для Крепкого орешка
Автомобили, на которых Брюс Уиллис ездил в кино
УАЗ сделал из «Буханки» самосвал
Land Rover Defender 110
Знакомимся, возможно, с самым важным автомобилем в истории Land Rover
Китайский GAC решил продавать в России минивэн
Все материалы
Дом
Богатые россияне сделали выбор между деньгами и недвижимостью
«Самые расторопные постараются поскорее продать квартиры»
Нефть, рубль и коронавирус испытывают рынок жилья. Что ждет его дальше?
Названа средняя стоимость квартиры в Крыму
На осадном положении
Солдаты на улицах и люди в противогазах: как выглядят зараженные коронавирусом города
Российского ветерана упрекнули в «лишних» 40 сантиметрах квартиры
Россиян предложили освободить от коммуналки на время карантина
«Крепкие парни говорили, что будут доить наш дом»
Москвичи вступили в неравный бой с управляющей компанией. Теперь им угрожают расправой
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
У дома культуры в Ростовской области появится автоклуб
В России запустили сервис по вопросам оплаты труда в период коронавируса
Регионам потребовались дополнительные десятки миллиардов рублей на защиту лесов
Все материалы