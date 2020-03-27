Первый бортпроводник в США умер от коронавируса

Бортпроводник авиакомпании American Airlines умер после того, как получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает Business Insider.

Согласно информации издания, 65-летний Пол Фришкорн (Paul Frishkorn) стал первым скончавшимся от коронавируса среди сотрудников авиакомпаний в США.

«Наша отрасль, наша авиакомпания, все мы подверглись влиянию COVID-19 в той или иной степени. Но до сегодняшнего дня мы еще не теряли наших сотрудников. Эта потеря сильно затронула нас», — рассказали в ассоциации профессиональных бортпроводников, где состоял Фришкорн.

Он проработал в American Airlines более 23 лет и в последнее время сталкивался с проблемами со здоровьем, что сделало его более уязвимым к заражению.

Ранее в марте прощальная речь стюардессы растрогала пассажиров самолета авиакомпании Virgin Australia. На видео бортпроводница Кэсси Эпплтон просит у пассажиров прощения за излишнюю эмоциональность и объясняет, что этот рейс может стать для нее и коллег «последним в обозримом будущем».

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