Авиакомпания пообещала награду за поимку больных коронавирусом пассажиров

Вьетнамская авиакомпания Vietjet пообещала пассажирам вознаграждение за поимку больных коронавирусом на их рейсах. Об этом в среду, 25 марта, сообщает The Sun.

По данным британской газеты, выплата составит 14 тысяч долларов (1,1 миллиона рублей). Мера поощрения предусмотрена в рамках страховки новой программы защиты пассажиров от коронавируса Sky Covid Care.

Страховка будет доступна для пассажиров, летающих внутренними рейсами компании в период с 23 марта по 30 июня 2020 года. Во время перелетов и при входе в терминалы аэропортов люди обязуются носить маски и соблюдать прочие меры самозащиты.

Издание отмечает, что с 18 марта вьетнамские авиалинии, включая VietJet Air, приостановили полеты по основным направлениям Юго-Восточной Азии и Европы из-за коронавируса. Правительство страны ввело обязательный карантин для посетителей из США, Европы и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

VietJet Air — первая частная авиакомпания Вьетнама, основанная в 2007 году. Она выполняет рейсы как по внутренним, так и по международным направлениям. Лоукостер известен тем, что на некоторых его рейсах пассажиров обслуживают стюардессы в бикини.

Ранее сообщалось, что пилот летевшего в Россию из Вьетнама самолета пригрозил пассажирам вынужденной посадкой в Китае из-за дебошира на борту. Перепуганные россияне насильно усадили нарушителя в кресло и избежали приземления в охваченной коронавирусом стране.

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