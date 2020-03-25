Самолет для эвакуации россиян не пустили в ОАЭ

Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) не пустили в страну самолет «Победы», летевший в Дубай для эвакуации российских граждан. Об этом в среду, 25 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
Авиационные власти ОАЭ запретили посадку самолету, который уже находился в воздухе. В итоге лайнеру пришлось приземлиться в Махачкале. Как отметили в «Победе», самолет должен был забрать из Дубая в Москву 190 человек.
Экипаж приземлившегося в Дагестане лайнера ожидает решения вопроса с получением нового разрешения от властей ОАЭ.
Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина сообщила РИА Новости, что в Дубае оказались заблокированы более тысячи российских туристов. Они находятся в аэропорту и не могут вылететь в Москву из-за отмены четырех запланированных рейсов авиакомпании FlyDubai. Людям предложили билеты на ближайшие рейсы после 7 апреля. При этом в стране закрываются отели, и люди рискуют оказаться на улице.
Тысячи российских туристов оказались заблокированными в разных странах мира из-за мер предосторожности, принятых в связи с пандемией коронавируса. Граждане не могут вернуться домой по ряду причин, в частности — из-за ограничений авиасообщения, объявления карантина и резкого закрытия границ.
За прошедшую неделю в Россию привезли более 15 тысяч туристов из стран со сложной или чрезвычайной ситуацией с коронавирусом: Болгарии, Венгрии, Индии, Индонезии, Кипра, Молдавии, Испании, Франции и Черногории.
23 марта Россия ограничила авиасообщение со всеми странами. Исключение составили рейсы из Москвы в столицы и некоторые крупные города.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения