Застрявшие в Индии россияне вылетели спецрейсом в Москву

Застрявшие в Индии из-за эпидемии коронавируса россияне вылетели спецрейсом «Аэрофлота» в Москву. Об этом сообщает РИА Новости.
«Самолет улетел полным, на борту более 380 человек», — рассказал заведующий консульским отделом посольства России в Индии Андрей Федоров. По его словам, в Делийском консульском округе остаются еще около 180 россиян. Представители посольства заявляли, что в Индии остается еще десять тысяч россиян, большая часть из них — в штате Гоа. В среду, 25 марта, для них организуют дополнительный рейс авиакомпании «Россия» в Москву.
24 марта премьер Индии Нарендра Моди объявил о полном закрытии границ с полуночи 25 марта из-за распространения коронавируса. Более миллиарда человек окажутся взаперти, поскольку каждому жителю страны будет запрещено выходить из дома. По словам Моди, правительство пошло на такие меры, «чтобы спасти Индию».
Ранее в Ростуризме назвали сроки возвращения оставшихся за границей российских туристов. Сообщалось, что организованные группы прилетят в страну до 31 марта. Для самостоятельных туристов, столкнувшихся с трудностями при возвращении домой, будут найдены решения с помощью МИД России и Росавиации.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения