Более миллиарда человек окажутся взаперти из-за коронавируса

Премьер Индии Нарендра Моди объявил о полном закрытии границ с полуночи 25 марта из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Более миллиарда человек окажутся взаперти, поскольку каждому жителю страны будет запрещено выходить из дома. По словам Моди, правительство пошло на такие меры, «чтобы спасти Индию». Общенациональная блокировка продлится 21 день: премьер подчеркнул, что несоблюдение правила отбросит страну на 21 год.

Ранее Моди призвал граждан соблюдать комендантский час и ограничить передвижения в течение нескольких недель, отмечает РИА Новости.

24 марта коронавирус сочли угрозой демократии. Это связано с тем, что органам власти по всему миру приходится изобретать и внедрять новые правила работы и механизмы принятия решений, поскольку они не могут нормально функционировать по старым правилам из-за жестких ограничений, введенных на фоне распространения коронавируса, создавая таким образом угрозу для существования демократии как таковой.

По последним данным, во всем мире свыше 384 тысяч инфицированных коронавирусом. 16,5 тысячи человек погибли, 100,6 тысячи вылечились.

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