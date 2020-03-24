ВОЗ предсказала США превращение в новый очаг распространения коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что США могут превратиться в новый очаг распространения коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 24 марта, сообщает Reuters.

По словам представительницы организации Маргарет Харрис (Margaret Harris), в настоящее время в Соединенных Штатах фиксируются очень высокие темпы распространения коронавируса. «Поэтому такая возможность существует», — предрекла специалист.

Ранее главный хирург США Джером Адамс заявил, что в ближайшее время страну ждет резкое увеличение числа заразившихся коронавирусом. По его словам, это связано с тем, что многие американцы игнорируют рекомендации властей и выходят на улицу без необходимости.

По последним данным, в США выявлено более 46,5 тысячи случаев заражения, по данному показателю страна занимает третье место в мире после Китая и Италии, почти 600 инфицированных в Соединенных Штатах скончались.

Всего в мире зафиксировано более 390 тысяч случаев инфицирования коронавирусом, более 17 тысяч человек умерли, более 102 тысяч выздоровели.

Вспышка COVID-19, вызванного коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель. Помимо Китая, заболевших выявили более чем в 100 странах мира.

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