Россиянка пожаловалась на насилие над белыми за границей из-за коронавируса

Отдыхающая в Индии россиянка пожаловалась на насилие над белыми туристами из-за боязни коронавируса. Екатеринбургская журналистка Полина Мудрова написала об этом на своей странице в Facebook.
Россиянка рассказала, что сейчас находится во Вриндаване — городе в 120 километрах от Дели. После закрытия индийскими властями границ из-за распространения вируса местные жители и полиция начали травлю находящихся там европейцев.
«Лично меня выгнали из гостиницы в 11 ночи на улицу. И лишь благодаря огласке в соцсетях я ночевала в доме, а не на дороге. Сейчас я в безопасности, но все меняется очень быстро. В любой момент может прийти полиция и выгнать меня», — написала Мудрова.
По словам журналистки, 25 марта из Дели организуют спецрейс «Аэрофлота» в Москву, но первыми туда посадят тех, у кого есть билеты авиакомпании на период до 31 марта, затем — людей с билетами на другие числа, и только потом, возможно, обладателей билетов других перевозчиков, к которым относится и она.
Девушка решила не ехать в Дели из страха не попасть в самолет и снова остаться на улице, поскольку таксисты могут отказаться везти ее обратно в город.
«Агрессия со стороны местных здесь только нарастает. Есть случаи нападения и применения насилия в отношении белых, иногда трудно приобрести продукты», — отметила Полина Мудрова.
Она добавила, что в Индии сейчас находятся около 10 тысяч российских граждан, и многие из них пишут обращения в консульства с просьбой организовать эвакуацию из страны. «Нам нужен борт МЧС, договоренности на уровне правительств двух государств, которые не посмеют опровергнуть местные», — подытожила журналистка.
Ранее эвакуированные из Марокко россияне рассказали о враждебной обстановке в стране из-за коронавируса. По словам одной из туристок, после закрытия границ люди перестали здороваться с иностранцами, а однажды ребенок кинул в нее камнем с криками «корона».
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения