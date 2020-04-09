В Москве число вылечившихся от коронавируса превысило 300

В Москве за сутки вылечились от коронавируса еще 43 пациента, теперь их общее число — 313. Об этом ТАСС в четверг, 9 апреля, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, после выписки некоторые выздоровевшие остаются под наблюдением специалистов. За пациентами смотрят медики, в числе которых инфекционисты, эпидемиологи, анестизиологи и реаниматологи. На завершающих этапах лечения человек обязательно сдает повторный анализ на коронавирус.

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Кроме того, в Москве изменили правила госпитализации пациентов с симптомами инфекции. В Клиническом комитете по борьбе с коронавирусом предложили так: если при обследовании человека на томографии или рентгене выявляются признаки пневмонии, то его отправляют в стационар и осматривают как больного с COVID-19.

По состоянию на 9 апреля в России зарегистрировали больше 10 тысяч заразившихся Covid-19, в том числе и в Москве около 6,7 тысячи.

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