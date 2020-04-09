В Москве число вылечившихся от коронавируса превысило 300

В Москве за сутки вылечились от коронавируса еще 43 пациента, теперь их общее число — 313. Об этом ТАСС в четверг, 9 апреля, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, после выписки некоторые выздоровевшие остаются под наблюдением специалистов. За пациентами смотрят медики, в числе которых инфекционисты, эпидемиологи, анестизиологи и реаниматологи. На завершающих этапах лечения человек обязательно сдает повторный анализ на коронавирус.
Кроме того, в Москве изменили правила госпитализации пациентов с симптомами инфекции. В Клиническом комитете по борьбе с коронавирусом предложили так: если при обследовании человека на томографии или рентгене выявляются признаки пневмонии, то его отправляют в стационар и осматривают как больного с COVID-19.
По состоянию на 9 апреля в России зарегистрировали больше 10 тысяч заразившихся Covid-19, в том числе и в Москве около 6,7 тысячи.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения