Число заразившихся коронавирусом в России превысило десять тысяч

Число заразившихся коронавирусом в России составило 10 131 в 81 регионе. Такие данные в четверг, 9 апреля, приводит оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в своем Telegram-канале.
Подтверждено 1459 новых случаев заражения в 50 регионах. За последние сутки 13 человек скончались, а 118 выздоровели.
Больше всего случаев выявлено в Москве — 857. Еще 199 человек заразились в Московской области, 44 — в Санкт Петербурге и 40 в Брянской области.
За весь период распространения коронавирусной инфекции в России зафиксировано 76 летальных исходов, выздоровели 698 человек.
Ранее сообщалось, что в России отсутствует стремительный рост случаев заражения коронавирусом. Об этом рассказала глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова. По ее словам, ежедневный прирост в стране ограничен 18-20 процентами.
Как отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, в стране нет повторных случаев заражения коронавирусом. Она также назвала ситуацию с заражениями неравномерной и уточнила, что регионы должны вводить ограничительные меры исходя из объективной обстановки.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения