Число заразившихся коронавирусом в России превысило десять тысяч

Число заразившихся коронавирусом в России составило 10 131 в 81 регионе. Такие данные в четверг, 9 апреля, приводит оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в своем Telegram-канале.

Подтверждено 1459 новых случаев заражения в 50 регионах. За последние сутки 13 человек скончались, а 118 выздоровели.

Больше всего случаев выявлено в Москве — 857. Еще 199 человек заразились в Московской области, 44 — в Санкт Петербурге и 40 в Брянской области.

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За весь период распространения коронавирусной инфекции в России зафиксировано 76 летальных исходов, выздоровели 698 человек.

Ранее сообщалось, что в России отсутствует стремительный рост случаев заражения коронавирусом. Об этом рассказала глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова. По ее словам, ежедневный прирост в стране ограничен 18-20 процентами.

Как отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, в стране нет повторных случаев заражения коронавирусом. Она также назвала ситуацию с заражениями неравномерной и уточнила, что регионы должны вводить ограничительные меры исходя из объективной обстановки.

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