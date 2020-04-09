Российский губернатор ушел на самоизоляцию из-за коронавируса у сотрудника

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер ушел на самоизоляцию после того, как у его пресс-секретаря Сергея Зюся выявили коронавирус. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщает ТАСС.

Текслер рассказал, что факт заражения подтвердили в научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». «В соответствии с установленной процедурой должен уйти на самоизоляцию», — заключил глава региона.

При этом губернатор объяснил, что не собирается оставлять работу. По его словам, ситуация в регионе все еще находится под его контролем.

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В Челябинской области, как и в других российских регионах, с 31 марта по 19 апреля введен режим обязательной всеобщей самоизоляции. В регионе за сутки выявлено два случая заражения коронавирусом, десять человек выздоровели и выписаны из больниц.

Ранее сообщалось, что в России отсутствует стремительный рост случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова. По ее словам, ежедневный прирост в стране ограничен 18-20 процентами.

Как рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, в стране нет повторных случаев заражения коронавирусом. Она также назвала ситуацию с заражениями неравномерной и уточнила, что регионы должны вводить ограничительные меры исходя из объективной обстановки.

По последним данным, общее число зараженных в России достигло 8 672 в 81 регионе; 70 человек с коронавирусом умерли, 580 — выздоровели.

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