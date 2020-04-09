В России заявили об отсутствии стремительного роста заболеваемости коронавирусом. Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сказала в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале, что этому способствуют предпринятые в стране меры.
По словам Скворцовой, в России нет такой заболеваемости, как в Европе. Ежедневный прирост в стране ограничен 18-20 процентами, заявила она.
«Можно сказать, что тот сценарий, в соответствии с которым коронавирус шагает по РФ, — один из самых благоприятных в мире из трех возможных сценариев. Есть сценарий пассивный, когда мгновенно коронавирусная инфекция начинает главенствовать, есть запаздывающий, вот у нас — опережающий сценарий, который позволяет прирост ежедневный новых случаев ограничить 18-20 процентами. Это не кратный прирост», — пояснила Скворцова.
Глава ФМБА назвала меры по «карантинизации населения» и по изоляции пациентов из групп риска правильными. По ее словам, государству удалось пока избежать стремительного по экспоненте пика заболеваемости, с которым столкнулись многие европейские страны.
По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в России достигло 8 672 в 81 регионе; 70 человек с коронавирусом умерли, 580 — выздоровели.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения