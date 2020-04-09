Россияне призвали отложить сроки призыва в армию

Россияне призвали отложить сроки весеннего призыва в армию. Национальный родительский комитет обратился с такой просьбой к Минобороны и правительству, сообщают «Известия».

Родители выпускников переживают, что дети не успеют сдать ЕГЭ и поступить в вузы, и отправятся на службу.

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец рассказала, что в этом году родители 11-классников массово стали обращаться с просьбой перенести призыв.

«Призыв всегда по датам совпадал с завершением оглашения результатов выпускных экзаменов. Ни в одном законе не сказано, что юношу забирают в армию только после получения школьного аттестата. Кроме того, нельзя исключить, что сдачу ЕГЭ смогут сдвинуть на более поздний срок из-за эпидемиологической ситуации в стране», — подчеркнула Волынец.

В Минобороны заявили, что ничего страшного не случится, если совершеннолетний школьник не явится на комиссию в военкомат из-за соблюдения режима самоизоляции. «Прибывать никуда не надо. В случае необходимости сотрудники военкоматов по телефону свяжутся с призывниками для уточнения», — отметил источник газеты в ведомстве.

Председатель комиссии Мосгордумы по безопасности Кирилл Щитов отметил, что посещение военкомата не является нарушением режима самоизоляции. По его словам, в Москве было проведено совещание с участием ведомств, включая военкоматы и столичный департамент здравоохранения. «Все поликлиники готовы оказать содействие в предоставлении необходимых медицинских документов и безопасном проведении медкомиссии», — пояснил он.

5 апреля Министерство обороны России перевело военкоматы на удаленную работу из-за коронавируса. Уточнение всей необходимой информации проводится по телефону, чтобы исключить личное посещение военкоматов.

30 марта президент России Владимир Путин подписал указ о начале призыва в армию с 1 апреля. Призыв завершится 15 июля. Сроки военного призыва не изменились по сравнению с прошлым годом. Не изменилось и число людей, которые пополнят ряды вооруженных сил — согласно документу, с 1 апреля пойдут служить 135 тысяч человек.

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в России достигло 8 672 в 81 регионе; 70 человек с коронавирусом умерли, 580 — выздоровели.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!