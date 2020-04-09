Россияне призвали отложить сроки призыва в армию

Россияне призвали отложить сроки весеннего призыва в армию. Национальный родительский комитет обратился с такой просьбой к Минобороны и правительству, сообщают «Известия».
Родители выпускников переживают, что дети не успеют сдать ЕГЭ и поступить в вузы, и отправятся на службу.
Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец рассказала, что в этом году родители 11-классников массово стали обращаться с просьбой перенести призыв.
«Призыв всегда по датам совпадал с завершением оглашения результатов выпускных экзаменов. Ни в одном законе не сказано, что юношу забирают в армию только после получения школьного аттестата. Кроме того, нельзя исключить, что сдачу ЕГЭ смогут сдвинуть на более поздний срок из-за эпидемиологической ситуации в стране», — подчеркнула Волынец.
В Минобороны заявили, что ничего страшного не случится, если совершеннолетний школьник не явится на комиссию в военкомат из-за соблюдения режима самоизоляции. «Прибывать никуда не надо. В случае необходимости сотрудники военкоматов по телефону свяжутся с призывниками для уточнения», — отметил источник газеты в ведомстве.
Председатель комиссии Мосгордумы по безопасности Кирилл Щитов отметил, что посещение военкомата не является нарушением режима самоизоляции. По его словам, в Москве было проведено совещание с участием ведомств, включая военкоматы и столичный департамент здравоохранения. «Все поликлиники готовы оказать содействие в предоставлении необходимых медицинских документов и безопасном проведении медкомиссии», — пояснил он.
5 апреля Министерство обороны России перевело военкоматы на удаленную работу из-за коронавируса. Уточнение всей необходимой информации проводится по телефону, чтобы исключить личное посещение военкоматов.
30 марта президент России Владимир Путин подписал указ о начале призыва в армию с 1 апреля. Призыв завершится 15 июля. Сроки военного призыва не изменились по сравнению с прошлым годом. Не изменилось и число людей, которые пополнят ряды вооруженных сил — согласно документу, с 1 апреля пойдут служить 135 тысяч человек.
По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в России достигло 8 672 в 81 регионе; 70 человек с коронавирусом умерли, 580 — выздоровели.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения