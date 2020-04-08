Мишустин заявил о серьезном ударе по бюджету России из-за коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о серьезном ударе по бюджету страны в 2020 году из-за эпидемии коронавируса. Его слова, произнесенные на совещании с фракцией ЛДПР в Госдуме, передает ТАСС.
«Мы уже серьезно недополучим доходы нефтегазовые в этом году из-за коронавируса», — предупредил премьер и добавил, что это будет «очень серьезный удар по бюджету».
Также Мишустин напомнил, что принятых мер по поддержке бизнеса может быть недостаточно. «Ситуация быстро меняется, нарастают проблемы, и даже принятый список мер, возможно, придется актуализировать и думать о том, что еще сделать», — подчеркнул глава кабмина. Он сказал, что правительству нужно все спланировать и решить задачу обеспечения региональных, местных и федерального бюджетов для помощи бизнесу.
По состоянию на 8 апреля общее число зараженных коронавирусом в России достигло 8 672 в 81 регионе; 70 человек с коронавирусом умерли, 580 — выздоровели.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения