В Москве умерли еще семь пациентов с коронавирусом

В Москве умерли еще семь пациентов с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщил оперштаб столицы в своем Telegram-канале.

Общее число погибших в столице по состоянию на вечер 8 апреля достигло 38.

Отмечается, что у всех пациентов была подтверждена пневмония, также все семеро имели положительный тест на коронавирус. Возраст умерших — от 46 до 90 лет.

Пациенты имели заболевания, среди которых сахарный диабет, гипертония, кардиосклероз, пиелонефрит, а также атрофия поджелудочной железы. У троих был хронический бронхит. Также сообщается, что один из погибших, 74-летний мужчина, имел проблемы с сердцем и сахарный диабет.

Всего в России зарегистрировано 8 672 случая коронавируса в 81 регионе. 63 человека погибли, 580 человек — излечились.

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