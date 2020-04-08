Число заразившихся коронавирусом в России превысило восемь тысяч

Число заразившихся коронавирусом в России составило 8672 человек: за последние сутки выявлено более тысячи новых случаев. Об этом 8 апреля сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекциии.
«За последние сутки в России подтверждено 1175 новых случаев коронавируса в 56 регионах, зафиксировано 5 летальных исходов», — указано в сообщении. По данным оперштаба, полностью выздоровели еще 86 человек.
Большинство новых случаев заражения зарегистрированы в Москве — 660 человек. Еще 95 в Московской области и 34 — в Санкт-Петербурге. Вируса нет пока только на Чукотке, в Республике Алтай, Ненецком автономном округе и Туве.
За весь период распространения коронавирусной инфекции в России зафиксировано 63 летальных исхода, выздоровели 580 человек.
Более 60 процентов россиян считают, что российские власти предпринимают достаточные меры для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса. С 28 марта по 5 апреля в России была введена нерабочая неделя из-за эпидемии коронавируса. Затем нерабочие дни продлили до начала мая.
Ранее срок окончания эпидемии коронавируса в России назвал доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн. По его прогнозу, пик распространения вируса спадет в начале лета.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения