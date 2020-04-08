Больше половины россиян одобрили принимаемые меры по борьбе с коронавирусом

Более 60 процентов россиян считают, что российские власти предпринимают достаточные меры для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса. За пять дней доля одобряющих выросла на 11 процентов, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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43 процента граждан считают достаточными меры, которые принимаются для подготовки медучреждений к приему зараженных. Обратного мнения придерживаются 29 процентов опрошенных.

Также социологи спросили граждан, достаточно или недостаточно им сегодня информации о ситуации с распространением коронавируса и методах профилактики. 88 процентов заявили, что информации скорее достаточно, 10 процентов — что скорее недостаточно.

Ранее срок окончания эпидемии коронавируса в России назвал доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн. По его прогнозу, пик распространения вируса спадет в начале лета.

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