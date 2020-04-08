Больше половины россиян одобрили принимаемые меры по борьбе с коронавирусом

Более 60 процентов россиян считают, что российские власти предпринимают достаточные меры для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса. За пять дней доля одобряющих выросла на 11 процентов, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
43 процента граждан считают достаточными меры, которые принимаются для подготовки медучреждений к приему зараженных. Обратного мнения придерживаются 29 процентов опрошенных.
Также социологи спросили граждан, достаточно или недостаточно им сегодня информации о ситуации с распространением коронавируса и методах профилактики. 88 процентов заявили, что информации скорее достаточно, 10 процентов — что скорее недостаточно.
Ранее срок окончания эпидемии коронавируса в России назвал доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн. По его прогнозу, пик распространения вируса спадет в начале лета.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения