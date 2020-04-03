Назван срок окончания эпидемии коронавируса в России

Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн назвал срок окончания эпидемии коронавируса в России в беседе с RT.

По словам эксперта, эпидемия может закончиться в мае. При этом он отметил, что спрогнозировать, когда наступит пик болезни, сложно. «Нужно учитывать соблюдение населением карантинных правил и особенности распространяемого вируса», — сказал Альштейн.

Специалист считает, что эпидемия прекратится к лету.

Ранее президент России Владимир Путин объявил апрель нерабочим месяцем. Глава государства уточнил, что количество нерабочих дней с сохранением заработной платы может быть скорректировано, если позволит обстановка.

По данным на 3 апреля, число случаев заражения коронавирусом в России достигло 3 548. В Москве число заразившихся достигло 2475, при этом 595 случаев были зарегистрированы в минувшие сутки. Это самое большое число среди всех российских регионов.

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