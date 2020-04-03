Названо положительное последствие режима изоляции для Москвы: воздух в столице стал чище в пять раз. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на специалистов ГПБУ «Мосэкомониторинг».

Максимальные разовые концентрации оксида углерода и диоксида серы в начале этой недели снизились в пять с половиной раз. По словам специалистов, экологическая обстановка в столице продолжит улучшаться в ближайшие дни.

Эксперты усмотрели в этом несколько причин, в том числе изменение погоды. На днях в столице выпал снег, а также усилился ветер, вследствие чего уровень загрязнения атмосферного воздуха в столице понизился. Однако, как отметили эксперты, не только погода сыграла роль в улучшении экологической ситуации.

«В Москве основной объем выбросов загрязняющих веществ, как и в любом другом мегаполисе мира, приходится на автотранспорт. На этой неделе отмечается существенное снижение интенсивности движения автотранспорта в связи с карантином и самоизоляцией жителей столицы. Это отразилось и на состоянии атмосферного воздуха», — подчеркнули в «Мосэкомониторинге».

Ранее водителям объяснили правила поездок по Москве во время режима изоляции. Автомобилистам разрешается ездить в другой район города в случае серьезной необходимости. Также на личном автомобиле или такси можно добраться до соседнего гипермаркета.

По данным на 3 апреля, число случаев заражения коронавирусом в России достигло 3 548. В Москве число заразившихся достигло 2475, при этом 595 случаев были зарегистрированы в минувшие сутки. Это самое большое число среди всех российских регионов.

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