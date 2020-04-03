Названо положительное последствие режима изоляции для Москвы: воздух в столице стал чище в пять раз. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на специалистов ГПБУ «Мосэкомониторинг».
Максимальные разовые концентрации оксида углерода и диоксида серы в начале этой недели снизились в пять с половиной раз. По словам специалистов, экологическая обстановка в столице продолжит улучшаться в ближайшие дни.
Эксперты усмотрели в этом несколько причин, в том числе изменение погоды. На днях в столице выпал снег, а также усилился ветер, вследствие чего уровень загрязнения атмосферного воздуха в столице понизился. Однако, как отметили эксперты, не только погода сыграла роль в улучшении экологической ситуации.
«В Москве основной объем выбросов загрязняющих веществ, как и в любом другом мегаполисе мира, приходится на автотранспорт. На этой неделе отмечается существенное снижение интенсивности движения автотранспорта в связи с карантином и самоизоляцией жителей столицы. Это отразилось и на состоянии атмосферного воздуха», — подчеркнули в «Мосэкомониторинге».
Ранее водителям объяснили правила поездок по Москве во время режима изоляции. Автомобилистам разрешается ездить в другой район города в случае серьезной необходимости. Также на личном автомобиле или такси можно добраться до соседнего гипермаркета.
По данным на 3 апреля, число случаев заражения коронавирусом в России достигло 3 548. В Москве число заразившихся достигло 2475, при этом 595 случаев были зарегистрированы в минувшие сутки. Это самое большое число среди всех российских регионов.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения