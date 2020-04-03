Водителям объяснили правила поездок по Москве во время режима изоляции. Данные опубликованы на официальном портале мэра и правительства столицы.
Автомобилистам разрешается ездить в другой район города в случае серьезной необходимости. Также на личном автомобиле или такси можно добраться до соседнего гипермаркета.
Власти отметили, что машину может остановить сотрудник правоохранительных органов для установления цели поездки. Также граждан предупредили о необходимости иметь с собой паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Собравшимся передвигаться по Москве водителям сообщили о штрафах: за нарушение самоизоляции с использованием транспортного средства придется заплатить пять тысяч рублей. При этом машину могут изъять.
Ранее власти Москвы объяснили права и обязанности граждан во время режима изоляции. Выходить из дома можно для поездок на работу, обращения за экстренной медицинской помощью, похода в ближайший магазин или аптеку и выноса мусора. Также позволяется гулять с домашними животными, но только на расстоянии не более 100 метров от дома.
По данным на 3 апреля, число случаев заражения коронавирусом в России достигло 3 548. В Москве число заразившихся достигло 2475, при этом 595 случаев были зарегистрированы в минувшие сутки. Это самое большое число среди всех российских регионов.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения