Водителям объяснили правила поездок по Москве во время режима изоляции. Данные опубликованы на официальном портале мэра и правительства столицы.

Автомобилистам разрешается ездить в другой район города в случае серьезной необходимости. Также на личном автомобиле или такси можно добраться до соседнего гипермаркета.

Власти отметили, что машину может остановить сотрудник правоохранительных органов для установления цели поездки. Также граждан предупредили о необходимости иметь с собой паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Собравшимся передвигаться по Москве водителям сообщили о штрафах: за нарушение самоизоляции с использованием транспортного средства придется заплатить пять тысяч рублей. При этом машину могут изъять.

Ранее власти Москвы объяснили права и обязанности граждан во время режима изоляции. Выходить из дома можно для поездок на работу, обращения за экстренной медицинской помощью, похода в ближайший магазин или аптеку и выноса мусора. Также позволяется гулять с домашними животными, но только на расстоянии не более 100 метров от дома.

По данным на 3 апреля, число случаев заражения коронавирусом в России достигло 3 548. В Москве число заразившихся достигло 2475, при этом 595 случаев были зарегистрированы в минувшие сутки. Это самое большое число среди всех российских регионов.

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