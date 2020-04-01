Нарушившего карантин россиянина заподозрили в массовом заражении коронавирусом

В Мурманской области местного жителя, который вернулся с Кубы и не соблюдал режим самоизоляции, заподозрили в массовом заражении коронавирусом. По предварительным данным, по его вине заразились девять человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб.
«Общее число предварительно заразившихся от нарушившего самоизоляцию мужчины, вернувшегося с Кубы — девять», — приводит агентство сообщение оперштаба.
Ранее сообщалось о троих жителях региона, которые заразились коронавирусом после встречи с грубо нарушившим карантин россиянином. Одной из инфицированных оказалась студентка местного вуза. Также заразился житель Апатитов, который ехал с мужчиной в поезде. Кто третий заразившийся — неизвестно.
По последним данным, в России зарегистрировано 2777 случаев заражения коронавирусом в 75 регионах. За последние сутки было выявлено 440 новых случаев заражения. В Мурманской области по состоянию на 1 апреля зарегистрировано 11 случаев заражения.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения