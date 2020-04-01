Нарушившего карантин россиянина заподозрили в массовом заражении коронавирусом

В Мурманской области местного жителя, который вернулся с Кубы и не соблюдал режим самоизоляции, заподозрили в массовом заражении коронавирусом. По предварительным данным, по его вине заразились девять человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб.

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«Общее число предварительно заразившихся от нарушившего самоизоляцию мужчины, вернувшегося с Кубы — девять», — приводит агентство сообщение оперштаба.

Ранее сообщалось о троих жителях региона, которые заразились коронавирусом после встречи с грубо нарушившим карантин россиянином. Одной из инфицированных оказалась студентка местного вуза. Также заразился житель Апатитов, который ехал с мужчиной в поезде. Кто третий заразившийся — неизвестно.

По последним данным, в России зарегистрировано 2777 случаев заражения коронавирусом в 75 регионах. За последние сутки было выявлено 440 новых случаев заражения. В Мурманской области по состоянию на 1 апреля зарегистрировано 11 случаев заражения.

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