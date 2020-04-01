Российского врача заподозрили в заражении коронавирусом более 50 пациентов

Врача больницы Эжвинского района Сыктывкара заподозрили в заражении коронавирусом более 50 пациентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

По их данным, в конце февраля дети медика побывали в Европе. Официально эта информация не подтверждена.

Из всех 54 случаев заражения, зафиксированных в регионе, 53 выявили именно в эжвинской больнице, 32 из них — за последние сутки. Медучреждение закрыто на 14-дневный карантин, сообщил министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин.

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Ранее сообщалось, что жительницу города Усинск в Коми заставили лечь в больницу из-за обнаруженных у нее и двоих ее детей симптомов коронавируса после возвращения из-за границы. Изначально ей предписали самоизолироваться дома, а через некоторое время ей и детям вызвали скорую помощь из-за повышенной температуры и боли в горле. Женщина отказалась ложиться в больницу для обследования, тогда региональное управление Роспотребнадзора обратилось в суд. Женщину отправили на принудительное лечение.

По последним данным, в России зарегистрировано 2777 заболевших в 75 регионах. За последние сутки было выявлено 440 новых случаев заражения.

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