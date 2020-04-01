Российского врача заподозрили в заражении коронавирусом более 50 пациентов

Врача больницы Эжвинского района Сыктывкара заподозрили в заражении коронавирусом более 50 пациентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
По их данным, в конце февраля дети медика побывали в Европе. Официально эта информация не подтверждена.
Из всех 54 случаев заражения, зафиксированных в регионе, 53 выявили именно в эжвинской больнице, 32 из них — за последние сутки. Медучреждение закрыто на 14-дневный карантин, сообщил министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин.
Ранее сообщалось, что жительницу города Усинск в Коми заставили лечь в больницу из-за обнаруженных у нее и двоих ее детей симптомов коронавируса после возвращения из-за границы. Изначально ей предписали самоизолироваться дома, а через некоторое время ей и детям вызвали скорую помощь из-за повышенной температуры и боли в горле. Женщина отказалась ложиться в больницу для обследования, тогда региональное управление Роспотребнадзора обратилось в суд. Женщину отправили на принудительное лечение.
По последним данным, в России зарегистрировано 2777 заболевших в 75 регионах. За последние сутки было выявлено 440 новых случаев заражения.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения