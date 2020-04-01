Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом, всего за последние сутки зарегистрировано 440 случаев новой коронавирусной инфекции в 35 регионах страны. Об этом сообщает оперативный штаб.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве — 267. Далее следует Коми (32), Санкт-Петербург (25) и Московская область (15). В Саратовской области новым вирусом заразились 11 человек, в Волгоградской и Челябинской областях — семь. На один случай меньше зафиксировано в Ленинградской области, Бурятии и Красноярском крае. По пять новых случаев заражения обнаружено в Тульской области и Краснодарском крае. По четыре — в Воронежской, Волгоградской, Пензенской, Омской областях. По три — в Курской, Тамбовской областях и Ханты-Мансийском округе. В еще 16 регионах зафиксировано по два или по одному новому случаю.

Всего в РФ зарегистрировано 2777 заболевших в 75 регионах, число выписанных пациентов увеличилось до 190 человек. По данным оперативного штаба, почти половина новых заболевших коронавирусом в российской столице моложе 45 лет.

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