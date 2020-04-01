Подсчитаны потери пенсионного и страховых фондов из-за коронавируса в России

Эксперты Института социальной политики НИУ ВШЭ спрогнозировали потери, которые могут понести социальные фонды в России (Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования) из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Предполагается, что доходы фондов, обеспечивающих выплату пенсий и пособий, начнут падать в марте. Общие потери, по оценкам экспертов, составят примерно 2,3 триллиона рублей — около трети от прошлогодних поступлений. Это худший сценарий. К сокращению доходов может привести как ослабление рубля, так и падение цен на нефть и введение карантинных ограничений. Компенсировать выпадающие доходы специалисты советуют за счет Фонда национального благосостояния (ФНБ).

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С 30 марта по 5 апреля в России по указу президента объявлена нерабочая неделя. На это время должны быть закрыты для посетителей организации общественного питания и другие заведения, кроме аптек, продовольственных магазинов, салонов связи и зоомагазинов. От приостановки работы российский бизнес может потерять порядка триллиона рублей.

В России коронавирусом заражены более двух тысяч человек, большинство — в Москве.

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