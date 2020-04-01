Мишустин назвал обязанности находящихся на карантине россиян

Граждане, которые находятся на карантине, будут обязаны сами заполнять журнал о самочувствии на портале «Госуслуги» и подтверждать свое нахождение дома, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Его цитирует РИА Новости в среду, 1 апреля.

Мишустин также проинформировал, что в стране активно расширяется производство тест-систем на коронавирус. В сутки делается 36 тысяч анализов, уточнил он.

Ранее в среду сообщалось, что специалисты закончили работу над приложением для контроля за пациентами с коронавирусом через QR-коды. Ожидается, оно будет запущено 2 апреля. Через приложение будут контролировать только тех, кто подписал соответствующее согласие.

По последним данным, в России зарегистрировано 2777 заболевших в 75 регионах. За последние сутки было зафиксировано 440 новых случаев заражения.

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