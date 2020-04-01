Мишустин назвал обязанности находящихся на карантине россиян

Граждане, которые находятся на карантине, будут обязаны сами заполнять журнал о самочувствии на портале «Госуслуги» и подтверждать свое нахождение дома, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Его цитирует РИА Новости в среду, 1 апреля.
Мишустин также проинформировал, что в стране активно расширяется производство тест-систем на коронавирус. В сутки делается 36 тысяч анализов, уточнил он.
Ранее в среду сообщалось, что специалисты закончили работу над приложением для контроля за пациентами с коронавирусом через QR-коды. Ожидается, оно будет запущено 2 апреля. Через приложение будут контролировать только тех, кто подписал соответствующее согласие.
По последним данным, в России зарегистрировано 2777 заболевших в 75 регионах. За последние сутки было зафиксировано 440 новых случаев заражения.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения