Россиянку заставили лечь в больницу вместе с детьми после поездки за границу

Жительницу города Усинск в Республике Коми заставили лечь в больницу из-за обнаруженных у нее и двух ее детей симптомов коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
В суде рассказали, что жительница города приехала из-за границы, и ей предписали временно самоизолироваться по месту жительства до определенного времени. Через некоторое время ей и детям вызвали скорую помощь из-за повышенной температуры и боли в горле.
Главный санитарный врач Усинска решил, что женщину с детьми надо госпитализировать для обследования, но она отказалась ложиться в больницу. Региональное управление Роспотребнадзора обратилось в суд с административным исковым заявлением, его удовлетворили и принудительно отправили на лечение.
Ранее стало известно, что главного врача онкодиспансера в Перми поместили в бокс инфекционной больницы с подозрением на коронавирус после того, как он вернулся из-за границы. Как сообщили в региональном Минздраве, в середине марта медик вернулся из страны, которая на тот момент не входила в перечень потенциально опасных, и у него не было симптомов простуды. Он ходил на работу, пока у него не появились признаки ОРВИ.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения