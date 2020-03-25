Главврач российской клиники пошел на работу после поездки в Турцию и заболел

Главный врач онкодиспансера в Перми Максим Мезенцев помещен в бокс инфекционной больницы с подозрением на коронавирус после возвращения из-за границы, сообщается на сайте регионального Минздрава.
Мужчина вернулся в Россию в середине марта из страны, которой на тот момент не было в перечне потенциально опасных. Симптомов простуды у него тогда не было. Портал 59.ru пишет, что медик летал в Турцию. После возвращения он ходил на работу, пока не появились признаки ОРВИ.
«Установлен круг близких контактов, все они находятся под наблюдением врачей», — добавили в ведомстве.
По информации журналистов, на карантин отправлены 30 сотрудников клиники.
23 марта в Ставропольском крае уволили врача-инфекциониста, которая не самоизолировалась после возвращения из Италии, продолжила общаться с людьми и потом заболела COVID-19.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения