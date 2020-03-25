Главврач российской клиники пошел на работу после поездки в Турцию и заболел

Главный врач онкодиспансера в Перми Максим Мезенцев помещен в бокс инфекционной больницы с подозрением на коронавирус после возвращения из-за границы, сообщается на сайте регионального Минздрава.

Мужчина вернулся в Россию в середине марта из страны, которой на тот момент не было в перечне потенциально опасных. Симптомов простуды у него тогда не было. Портал 59.ru пишет, что медик летал в Турцию. После возвращения он ходил на работу, пока не появились признаки ОРВИ.

«Установлен круг близких контактов, все они находятся под наблюдением врачей», — добавили в ведомстве.

По информации журналистов, на карантин отправлены 30 сотрудников клиники.

23 марта в Ставропольском крае уволили врача-инфекциониста, которая не самоизолировалась после возвращения из Италии, продолжила общаться с людьми и потом заболела COVID-19.

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