Российскую чиновницу уволят за отдых в Египте во время пандемии коронавируса

Губернатор Смоленской области Алексей Островский будет настаивать на увольнении чиновницы, которая отдыхала в Египте во время пандемии коронавируса. Об этом политик сообщил изданию «Подъем».

Замначальника областного департамента здравоохранения Кристина Рябкова отказалась переносить отпуск, когда в регионе ввели особый режим. Островский заявил, что возмущен ее поведением «до глубины души». По его словам, в сложившейся ситуации Рябкова в крайнем случае должна была проводить отпуск в России, а лучше — отменить планы и продолжить работу. «Она была обязана остаться в строю и наравне с коллегами помогать решать проблему распространения коронавируса», — добавил губернатор.

Проверять деятельность Рябковой будет специальная комиссия. Островский отметил, что по Трудовому кодексу оснований для увольнения чиновницы нет, и он будет настаивать на ее уходе по соглашению сторон.

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