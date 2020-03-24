Мошенничество российских чиновников с путевками на море привело к увольнениям

Глава управления соцзащиты Воробьевского района Воронежской области, чьи подчиненные отправили своих детей в санаторий Ялты вместо инвалидов и малоимущих, была уволена по распоряжению губернатора Александра Гусева. Об этом глава региона написал на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, накануне он «лично погрузился, разобрался» в случившейся «возмутительной истории». Помимо увольнения чиновницы, в муниципалитете пройдут проверки, в том числе Следственного комитета.

«Если вина остальных причастных вскроется, они тоже будут уволены. Я не позволю никому, тем более в непростой период, наживаться на чужих проблемах», — отметил Гусев.

22 марта стало известно, что работники районного управления соцзащиты в Воронежской области отправили на отдых в Ялту своих детей, подделав отказы родителей нуждающихся детей от поездки на отдых. Всего было сфальсифицировано четыре из десяти путевок. Прокуратура провела проверку и выяснила, что семья одного из чиновников была безосновательно признана малоимущей. По этому факту рассматривается вопрос о возбуждении дела части 1 статьи 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат»).

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