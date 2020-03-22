Российские чиновники вместо инвалидов и малоимущих отправили на море своих детей

Сотрудники управления социальной защиты населения Воробьевского района Воронежской области подделали отказ родителей нуждающихся детей от путевок в Ялту и отправили на море своих детей. Как установила областная прокуратура, в 2019 году по такой схеме вне очереди было оформлено четыре из девяти путевок, полагавшихся детям-инвалидам и малоимущим семьям.

В ходе проверки выяснилось, что семью одного из работников управления необоснованно признали малоимущей. В этом статусе сотрудница получала ежемесячные пособия и путевки для дочери в Ялтинский санаторий. При этом достоверность сведений о доходах членов этой семьи не проверялась.

Кроме того, директор управления создал комиссию по установлению выплат стимулирующего характера работникам по итогам работы за месяц. Восемь членов этой комиссии в течение года выписывали себе премии, оценивая показатели своей же работы как высокие. Уведомлений о возникновении личной заинтересованности, предусмотренные законом «О противодействии коррупции», они не подавали.

Материалы проверки прокуратура направила в следственные органы. По факту необоснованного признания семьи одного из работников малоимущей отделу МВД по Воробьевскому району рекомендовано возбудить дело по части 1 статьи 159.2 Уголовного Кодекса («Мошенничество при получении выплат»).

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