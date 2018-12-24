Детям прокуроров и судей решили создать особые условия

Детей российских прокуроров, судей и следователей нужно зачислять в школы в приоритетном порядке. Об этом в понедельник, 24 декабря, сообщается на сайте правительства Санкт-Петербурга.

С таким предложением выступили депутаты-единороссы из петербургского заксобрания Александр Тетердинко и Павел Зеленков.

Сотрудники этих правоохранительных органов, по словам авторов инициативы, работают с большой нагрузкой и каждый день испытывают «давление», из-за чего нуждаются в дополнительных льготах.

Аналогичные привилегии при устройстве детей в школы уже есть у полицейских, росгвардейцев, военных, многодетных семей, матерей-одиночек и ветеранов боевых действий.

Ранее, 23 декабря, сообщалось об увольнении замглавы администрации города Клинцы Брянской области, организовавшей отправку на бесплатный отдых в Турцию детей чиновников, депутатов и работников правоохранительных органов вместо детей из нуждающихся семей.

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