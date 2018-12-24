Брянский губернатор раскритиковал отправившего дочь в Турцию чиновника

Глава города Клинцы Олег Шкуратов, отправивший дочь в Турцию за счет благотворительного фонда, поступил аморально, заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Его слова приводит телеканал «Звезда» в понедельник, 24 декабря.

«Дети ехали не на отдых, а участвовать в торжественных мероприятиях. То, что там появилась дочь чиновника… Он поступил, понимаете, аморально или еще не дорос до чиновника, это моя позиция», — сказал Богомаз.

Глава региона также заверил, что сам он ездит в командировки за свой счет. «Чиновник — это не привилегия, это наказание», — добавил он.

23 декабря портал «Клинцы.Инфо» сообщил, что и другие чиновники города Клинцы, а также правоохранители бесплатно отправили своих детей на отдых в город-побратим Демре. Поездка, в которой приняли участие 50 человек, была приурочена к присвоению одной из улиц турецкого города имени дипломата. По данным издания, в Турцию должны были отправить тяжелобольных детей и детей из неблагополучных семей.

В свою очередь, Олег Шкуратов заявил, что не видит проблемы в этой ситуации. Он пояснил, что фонд не выставлял условия, согласно которому в Турцию могут поехать только больные дети. Его дочь оказалась в списке, потому что достигла успехов в спорте, пояснил он.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!