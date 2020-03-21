Подхватившего коронавирус российского врача заподозрили в заражении 11 человек

Главный инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова, которая подхватила коронавирус во время поездки в Испанию, могла заразить 11 человек, вернувшись на родину. Об этом в субботу, 21 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, по возвращении врач контактировала с 13 иностранными студентами шестого курса и 11 работниками кафедры медакадемии в Ставрополе. В настоящее время все они изолированы, при этом у 11 человек заподозрен коронавирус.

В общей сложности краевым властям пришлось взять анализы более чем у тысячи человек, которые потенциально могли контактировать с Санниковой. Результаты должна предоставить новосибирская лаборатория.

Ранее сообщалось, что в начале марта Санникова посетила Испанию, однако скрыла факт поездки и решила не соблюдать карантин. Вернувшись в Ставропольский край, инфекционист успела прочитать несколько лекций и поучаствовать в научной конференции, прежде чем у нее обнаружили коронавирус.

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