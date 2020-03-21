Врач раскрыл способ распознать коронавирус у детей

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский раскрыл способ распознать коронавирус у детей и рассказал, как у инфицированных малышей протекает болезнь. Соответствующий пост он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Врач отметил, что детский организм легче справляется с вирусом, а симптомы при болезни очень схожи с ОРВИ. По словам Комаровского, рвота и диарея также могут быть признаками COVID-19.

Педиатр призвал обследовать детей при любых непонятных симптомах, изменении частоты и ритма дыхания, любых проблемах со стулом, поскольку это может быть «признаками коронавирусной инфекции». При этом Комаровский подчеркнул, что смертельные случаи единичны, а причиной гибели детей становится «тяжелая фоновая патология».

В январе Комаровский дал советы по защите от коронавируса. Среди главных советов врача — защищать слизистые оболочки и пить много жидкости, а при первых признаках заболевания оставаться дома. Педиатр также порекомендовал меньше обниматься и меньше бывать в общественных местах, хорошо питаться, тепло одеваться и не нервничать.

Комаровский — врач-педиатр, писатель и телеведущий. Он ведет телепередачу «Школа доктора Комаровского» и рубрику «Спросите доктора Комаровского» в новостях на «Карусели», а также передачу «Микстура-шоу» на «Русском радио».

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