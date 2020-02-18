Малышева и Ургант бросили «творческую бомбу в коронавирус»

Телеведущая Елена Малышева и ее коллега Иван Ургант исполнили песню о профилактике коронавируса в эфире шоу «Вечерний Ургант». Видеозапись была опубликована на YouTube-канале передачи.

Ургант предложил назвать песней-памяткой произведение, состоящее из медицинских рекомендаций. Он добавил, что таким образом Малышева бросит «творческую бомбу в коронавирус».

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В песне телеведущие посоветовали зрителям не забывать мыть руки, увлажнять воздух в помещениях и чаще проветривать, реже бывать в местах скопления людей, теплее одеваться и пить витамины.

Ургант также выразил уверенность в непременной победе над коронавирусом, заявив: «Что бы там ни говорили, мы фашистов победили — победим и эту тварь». Музыкальное выступление телеведущих сопровождалось танцем Дмитрия Хрусталева, надевшего шапку в виде коронавируса.

Ранее в январе Малышева прокомментировала ситуацию с распространением коронавируса. Она заявила, что разговоры о его опасности сильно преувеличены и опровергла наличие суперсилы у коронавируса.

По состоянию на утро 18 февраля число заразившихся коронавирусом COVID-2019 достигло 72,4 тысячи человек. 1,9 тысячи из них умерли, 12,5 тысячи полностью выздоровели.

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