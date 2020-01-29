Россиян обманули с помощью Малышевой

Телеведущая Елена Малышева пожаловалась на мошенников, использующих ее фото в рекламе биологически активной добавки «Нейросистема 7» и обманывающих россиян. Об этом Малышева рассказала у себя в Instagram.

«Я не имею к этому вообще никакого отношения. Пожалуйста, предупредите всех», — заявила ведущая. Она посоветовала людям не покупать этот препарат, якобы предназначенный для похудения. Малышева также предупредила создателей сайта о БАД, что мошенничество — это уголовно наказуемое преступление.

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Пользователи в комментариях признались, что часто встречали рекламу «Нейросистемы 7». «Меня закидали этой рекламой, я уже думала купить, не купить, спасибо большое за информацию», — написала 4530svetlana. Некоторые рассказали, что приобрели препарат. «Покупала. Водичка с лимонной кислотой. Выбросила. Ужас. Не покупайте», — порекомендовала Kush2607nadi.

Ранее стало известно, что мошенники использовали для обмана пользователей сети изображения ведущих Первого канала Леонида Якубовича и Ивана Урганта. Публикации создавались с помощью фейковых аккаунтов в соцсетях.

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