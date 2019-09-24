Познер пообещал вычислить объявивших его больным мошенников

Телеведущий Владимир Познер заявил, что мошенники в интернете использовали его образ для рекламы лекарства. Об этом он написал в своем блоге.

По словам журналиста, в сети появился материал, в котором утверждалось, что у него была деменция, от которой он избавился благодаря одному препарату. Там же приводится интервью с Познером от компании «Доброздрав».

«Во-первых, я, к счастью, никогда деменцией не болел, и во-вторых, никакого интервью компании "Доброздрав" не давал. Все это ложь», — подчеркнул журналист.

Познер пояснил, что все его публикации происходят через личный сайт. «Я сделаю все возможное, чтобы найти их и вывести на чистую воду, но это дело сложное и потребует времени», — добавил ведущий.

Ранее Познер заявил, что ему легко быть старым, так как он хорошо себя чувствует. Однако 85-летний журналист признал негативное отношение общества к пожилым.

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