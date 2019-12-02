Россиян обманули с помощью Урганта и Якубовича

Изображения ведущих Первого канала Леонида Якубовича и Ивана Урганта стали использовать в интернете мошенники для обмана пользователей сети. Как рассказали в эфире телеканала, публикации создаются с помощью фейковых аккаунтов в соцсетях.

«Писали: "Аркадич, ну что ж, мы тебе верим, а мы попробовали, ни фига не помогло, а бабушке стало хуже"», — рассказал ведущий шоу «Поле чудес» о реакции пользователей, поверивших такой рекламе. По словам Якубовича, это в чистом виде мошенничество.

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Фотографией его коллеги, ведущего Ивана Урганта, прикрывались создатели липовых опросов. «Взять фотографию и написать под ней все что угодно, может каждый. Неприятно, что кто-то корыстно пытается что-то провернуть», — подчеркнул он.

В фейках в соцсетях также фигурируют другие ведущие Первого канала. На одном из распространяемых в рекламных целях фото — Екатерина Андреева, которой приписали слова о неких компенсациях и выплатах. Реклама ведет на посторонний сайт с подозрительным названием. На телеканале подчеркнули, что подобные объявления не имеют отношения ни к каналу, ни к его сотрудникам.

В сентябре о использовании его образа в целях обмана рассказал другой телеведущий Первого, Владимир Познер. По его словам, мошенники в интернете создали материал с его участием для рекламы лекарства. В тексте утверждалось, что препарат помог журналисту вылечиться от деменции.

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