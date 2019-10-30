Назван самый популярный у кибермошенников способ обмана россиян

В 2018 году кибермошенники похитили у россиян около 2 миллиардов рублей, при этом чаще всего злоумышленники пользовались для этого подменными номерами. Об этом в среду, 30 октября, сообщил руководитель рабочей группы по защите прав пользователей сети интернет, председатель комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, передает «Интерфакс».

«Для того, чтобы мы осознали размах (киберпреступности), общий ущерб — 2 миллиарда рублей. Почти 1,5 миллиарда из них похищены в результате кибермошенничества с использованием интернет-банкинга», — отметил Малькевич.

По его словам, для обмана россиян мошенники пользуются «левыми» сим-картами, причем «не все люди это понимают». «Одно дело, когда звонок идет, условно говоря, с "левого" мобильного номера, но в основном все эти номера определяются, как городские. Они идут через "левые" сим-карты», — пояснил руководитель рабочей группы.

Он добавил, что всего в прошлом году в России было совершено 206 тысяч киберпреступлений, из которых раскрыто 35 тысяч. В среднем каждый обманутый гражданин лишался от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что летом 2019 года Центробанк передал операторам связи информацию о более 2,5 тысячи номеров, с которых звонили клиентам различных финансовых организаций. В 189 случаях операторы обнаружили подмену номера. Еще 218 номеров заблокировали, а в 59 случаях установили ограничение на использование финансовых сервисов.

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