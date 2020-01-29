Елена Малышева опровергла наличие суперсилы у коронавируса

Телеведущая Елена Малышева прокомментировала ситуацию с распространением коронавируса 2019-nCoV. «Пока никакого разговора о вероятной пандемии нельзя даже вести», — сказала она в беседе с корреспондентом «Инфо24».

Ведущая и врач опровергла наличие суперсилы у коронавируса: по ее словам, разговоры о его опасности сильно преувеличены. «Сейчас на всю полуторамиллиардную страну зафиксировано около трех тысяч случаев заражения, а, например, гриппом по всему миру болеют около шести миллионов», — добавила телеведущая.

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Ранее Малышева дала советы по защите от коронавируса. Она порекомендовала проживающим в России людям регулярно мыть руки и обращаться к врачу при появлении первых симптомов болезни.

По состоянию на утро 29 января смертельным коронавирусом заразились не менее шести тысяч человек, скончались 132 человека, 110 полностью выздоровели. Большинство инфицированных находятся в Китае, первый случай заражения был отмечен в городе Ухань. Несколько случаев зафиксированы за пределами КНР — в Японии, Южной Корее, Таиланде, США и других странах. Вирус передается от человека к человеку. Его симптомами являются повышенная температура, утомляемость и кашель с мокротой.

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