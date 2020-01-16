Малышева спела песню Билли Айлиш и напомнила зрителям техно-диджея

Жить Здорово! / YouTube

Телеведущая Елена Малышева спела песню американской исполнительницы Билли Айлиш Bad Guy в эфире своей передачи на Первом канале «Жить здорово!» Выпуск доступен на YouTube.

Гостем программы стал Даниил, лечившийся от синдрома Туретта, так же как и Айлиш. «Смотри, ты какой стал красивый!» — поприветствовала его Малышева и спросила, нравится ли ему творчество исполнительницы. Затем она напела одну из ее песен — Bad Guy. Даниил ответил, что творчество Айлиш ему по душе, и ведущая с ним согласилась.

Фрагмент выпуска стал популярным в соцсетях в январе, хотя сама передача вышла в эфир еще в ноябре 2019 года. Пользователи Twitter предположили, что с помощью песни Айлиш Малышева «решила доказать всем, что она тоже в теме». Одному из микроблогеров пение Малышевой напомнило трек французского техно-диджея Майка Леви, более известного под псевдонимом Gesaffelstein. Чтобы доказать их сходство, он наложил композицию на кадры передачи.

Ранее Малышева в эфире своей программы дала советы девушке, работающей проституткой. По словам ведущей, гостье передачи стоит переехать в другой город и передать заботу о близких государству.

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