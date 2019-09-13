Малышева дала россиянам советы по смене пола

Телеведущая Елена Малышева обсудила в студии передачи «Жить здорово!» проблемы, сопряженные с операцией по смене пола. Запись программы доступна на сайте Первого канала.

Вопрос, посвященный данной процедуре, задала женщина, которая заявила, что ее 15-летняя дочь мечтает о подобной операции. Мать посчитала этот шаг неверным и решила спасти девочку.

Малышева заявила, что в таких резонансных вопросах ей важно обратиться к известным «экспертам» и пригласила к обсуждению актрису Татьяну Абрамову. Ведущая заметила, что героине приходится перевоплощаться в мужчин на сцене. Однако Абрамова не назвала проблему девочки психологической и заявила, что ей не нужно менять пол.

Коллеги ведущей уточнили, что мировая педиатрическая общественность выступает против подобных операций в подростковом возрасте. Малышева привела статистику, согласно которой многие трансгендеры плохо себя чувствуют из-за непрерывной гормональной терапии.

В заключение ведущая заявила, что такой вопрос требует внимания родителей и консультации у профессионалов. Она посоветовала матери поддержать дочь и дать ей понять, что ее желания услышаны, однако при этом обеим стоит посетить психолога и психиатра, а также повременить до достижения подростком 21 года.

Ранее Малышева высказалась о поедании человечины. Она назвала трупы людей токсичными и опасными для здоровья. Поводом стало высказыванием шведского ученого, который высказал мнение, что человечеству не стоит отворачиваться от каннибализма.

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