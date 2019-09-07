Малышева обнаружила копченую колбасу в холодильнике матери и ужаснулась

Телеведущая Елена Малышева во время обсуждения вредных привычек в еде сообщила, как обнаружила у матери в холодильнике копченую колбасу. Об этом она рассказала в эфире шоу «Все к лучшему» на «Русском радио».

Она отметила, что не так давно была в гостях у матери и именно тогда нашла палку копченой колбасы. В их семье мясной продукт был на столе редко, его ели только по праздникам. «Моя мама врач, причем врач блестящий. И вдруг я у нее в холодильнике нахожу спрятанную порезанную копченую колбасу», — рассказала Малышева.

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По словам ведущей, такая находка стала для нее шоком. «Я ей говорю: "Мама, как же так? Как тебе не стыдно? Ты же врач, мы же все сторонники здорового образа жизни», — добавила она. Малышева заметила, что ее смог переубедить брат, который сказал, что их матери 86 лет и ей можно есть все, что она хочет.

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Елена Малышева — российская телеведущая, врач-терапевт, доктор медицинских наук. Ведущая программ «Здоровье» и «Жить здорово!», выходящих на Первом канале. В передачах часто используются макеты и костюмы, в них принимают участие дети. Это делает эфиры запоминающимися, но и вызывает общественный резонанс.

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