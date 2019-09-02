Малышева отчитала обладателя «рук-базук» и захотела его выпороть

Телеведущая Елена Малышева обругала обладателя «рук-базук» за пренебрежение рекомендациями врачей. Диалог между ними состоялся в эфире передачи «Здоровье» на Первом канале, запись эфира доступна на YouTube.

Малышева заявила, что Кирилл Терешин неоднократно обращался к сотрудникам передачи за помощью, однако в итоге не следовал их рекомендациям. «Он, конечно, прекратил принимать все, что мы ему рекомендовали. Почему? Потому что очевидно, что он самый умный у нас», — саркастически заключила Малышева.

Терешин пояснил, что знакомый хирург предостерег его, что от постоянного приема ибупрофена у него пострадает печень. Имя и фамилию врача он не назвал. Телеведущая заявила, что такое лечение необходимо парню. На экране в студии вывели его фото, которая, по словам Малышевой, «гуляет по интернету» — на ней у Терешина якобы удалены руки.

В финале телеведущая заявила, что будет за руку водить парня по врачам. «Пороть тебя некому», — заключила она.

Кирилл Терешин прославился несколько лет назад после участия в телеэфирах, где он демонстрировал объемные бицепсы, раздутые с помощью синтоловых инъекций. Позднее он заявил, что собирается также увеличить мышцы ног, чтобы стать обладателем «ног-ракет».

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